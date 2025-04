Luciano Marrone: l’agnello pasquale e la colomba artigianale che conquistano i palati con passione e qualità

Con l’avvicinarsi di Pasqua, arriva il momento di portare a tavola l’agnello pasquale, tanto bello da vedere quanto buono da mangiare, a patto che si sappia scegliere bene. «La qualità dell’impasto è fondamentale», spiega Luciano Marrone, pastichef della storica pasticceria Marrone di Favara, in Corso Vittorio Veneto. Ma non sono da meno le materie prime, che il titolare Luciano Marrone sceglie con cura per garantire il meglio alla propria clientela, da anni.

«L’ingrediente più importante nella pasticceria è la passione, ma l’impiego di materie prime eccellenti permette di realizzare dolci di alta qualità, a beneficio anche della salute – dice il pasticcere –. I nostri clienti sono abituati a standard qualitativi elevati, da mantenere tali con un forte senso di responsabilità e gratitudine».

Negli anni il pastichef Marrone, che proprio oggi compie gli anni, ha messo a punto la sua personale ricetta, riuscendo ad ottenere, per l’agnello pasquale, un impasto frutto di grande maestria. Ottima anche la colomba, un dolce ben fatto, profuma di lievito madre, che espande poi gli aromi più delicati di agrumi e vaniglia, non troppo persistenti al palato. L’alveolatura all’interno è irregolare, come l’artigianalità vuole. Al palato, l’assaggio è soffice e le scorze di arancia sono ben distribuite all’interno. Il dolce tipico della Pasqua seduce e si scioglie in bocca, ed è un ottimo dessert da portare a tavola per chi sceglie la qualità artigianale. I gusti proposti sono vari: la tradizionale mandorlata con la glassa, le mandorle e lo zucchero, il gusto pistacchio con la crema di pistacchio e quello al cioccolato. Da quest’anno si aggiunge la variante con albicocche e vaniglia. Ogni singolo pezzo è frutto di ricerca e sperimentazione continua. «Nel tempo, esperienza e tecnica si affinano e dopo tante prove si cerca sempre di perfezionare. Questo è ciò che abbiamo fatto e facciamo per ogni nostro prodotto. Ma la chiave di tutto è sempre la passione per questo mestiere che è una vera e propria arte», afferma Luciano Marrone. Tornando all’agnello pasquale, è un prodotto artigianale che rievoca antiche tradizioni ma che ha come valore aggiunto quello delle tecniche pasticcere più moderne.

«La qualità dei nostri prodotti e delle materie prime che usiamo è per noi fondamentale – afferma il pasticcere –. I nostri clienti ci scelgono e ci premiano per questo e da sempre ci sentiamo in dovere di offrire loro il meglio, percorrendo la strada della qualità senza compromessi. A Pasqua l’agnello pasquale non può mancare, ma la cassata è sempre la regina della tavola in festa… Dolce inimitabile, la cassata.

