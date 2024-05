Un evento straordinario ha trasformato il Teatro Pirandello in un palcoscenico vivente, celebrando la sua storia e il suo futuro con un cast eccezionale di 144 artisti.

Il Teatro Pirandello ha ospitato uno spettacolo senza precedenti, un’esperienza unica che ha portato il pubblico in un viaggio attraverso la storia e l’arte. Con 144 artisti, il teatro è diventato il fulcro di una notte indimenticabile, un omaggio al suo passato glorioso e al suo futuro promettente. L’evento, ideato da Marco Savatteri, figura di spicco della Fondazione Teatro Pirandello, ha superato tutte le aspettative, trasformando la serata in una festa epica. Il pubblico è stato coinvolto in un percorso emozionante, esplorando ogni angolo della struttura, dai camerini alle quinte, fino all’Ipogeo dell’Acqua Amara, animato da artisti e figuranti.

Il battesimo di Marco Savatteri nel ruolo di responsabile e coordinatore delle attività culturali ed innovative ha segnato l’inizio di una nuova era per il Teatro Pirandello, promettendo una programmazione ricca di eventi e iniziative culturali. Il presidente della Fondazione Teatro Pirandello, Alessandro Patti, ha elogiato l’eccezionale successo dell’evento, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione e sottolineando il ruolo fondamentale della comunità locale nell’abbracciare e sostenere l’iniziativa.

Gli artisti coinvolti hanno regalato al pubblico interpretazioni straordinarie, guidando, incantando e deliziando i visitatori lungo un percorso intriso di arte e bellezza. Tra i protagonisti, spiccano nomi come Franco Bruno nel ruolo di Luigi Pirandello e Aurora Catalano nel ruolo di Regina Margherita. Tra gli attori della Savatteri Produzioni e gli ospiti che hanno reso possibile lo spettacolo troviamo una vasta gamma di talenti, da Albachiara Borrelli e Giuseppe Condello a Alessandro Di Stefano e Giancarlo Latina, ognuno contribuendo a creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

Inoltre, il contributo prezioso delle maestranze, dello staff e dei giovani allievi ha reso possibile la realizzazione di uno spettacolo di tale magnificenza. Dai maestri musicisti alla Dixie band, dal coro Magnificat alla casa del Musical, ognuno ha dato il proprio contributo alla riuscita dell’evento. Infine, un ringraziamento speciale va al direttore dell’Archivio di Stato di Agrigento, al service audio luci, agli assistenti, agli studenti del Liceo Scientifico e a tutti coloro che hanno collaborato per rendere questa notte indimenticabile.

Concludendo, la Notte Bianca dedicata al 144° anniversario del Teatro Pirandello rimarrà impressa nei cuori e nelle menti di coloro che hanno avuto il privilegio di parteciparvi, un tributo straordinario a un luogo ricco di storia, cultura e passione per l’arte.

Gli Artisti, le Maestranze e lo Staff della Speciale Notte di Celebrazione del Teatro Pirandello:

I Personaggi Narratori:

Luigi Pirandello: Franco Bruno

Regina Margherita: Aurora Catalano

Gli attori Savatteri Produzioni:

Albachiara Borrelli ( Banditrice)

Giuseppe Condello (Paggio Reale)

Martina Consiglio (La Maschera di Sala)

Ilaria Conte (La Prima Attrice)

Martina Di Caro (La figliastra)

Toti Maria Geraci (Ciaula)

Eleonora Lanzafame (L’attrice)

Federica Lo Cascio (La performer)

Andrea Lo Piccolo (Paggio Reale)

Chiara Scalici (Il Soprano)

Chiara Sardo (La banditrice)

Gli Attori Ospiti

Alessandro Di Stefano (Architetto Basile J)

Giancarlo Latina (Carcino – Il tragico)

Gianleo Licata (Architetto Basile)

Graziana Lo brutto (La Madre)

Luigi Rausa (Chiarchiaro)

Luigi Rinoldo (Il Baritono Inghilleri)

Damiano Spitaleri (Dinoloco – Il Comico)

Turi Scandura (Il Cantastorie)

Giovanni Strano (Metello il Musico)

Andrea Vizzini (Il Padre)

Giovanni Volpe ( Il Capocomico)

I Maestri Musicisti:

Graziano Mossuto

Alessandro Patti

Giovanni Scalici

Mauro Patti

L’Associazione Bandistica Intercomunale “Bellini” di Agrigento diretta dal Maestro Carmelo Mangione

Sacco Raffaele Presidente

Mangione Carmelo Maestro

Liotta Michela Flauto

Bruccoleri Karola Flauto

Rizzo Giorgia Flauto

Di Rosa Myriam Flauto

Sciangula Laura Flauto

Giardina Ludovica Flauto

Gangarossa Alfredo Clarinetto

Di Vita Enza Clarinetto

Infurna Carmelina Clarinetto

Nobile Matteo Clarinetto

Sciascia Salvatore Clarinetto

Di Vita Rosario Clarinetto

Sciangula Valentina Clarinetto

Failla Francesca Clarinetto

Milioto Simone Sax Contralto

Vizzi Filippo Sax Contralto

Greco Giuseppe Sax Tenore

Moncada Beatrice Sax Tenore

Sciangula Calogero Corno

Bruccoleri Sergio Tromba

Giglione Francesco Tromba

Indelicato Pietro Tromba

Giglione Francesco Trombone

Bellanca Fabio Flicorno Tenore

Bruccoleri Calogero Flicorno Baritono

Cuffaro Oscar Flicorno Baritono

Caruana Giuseppe Tuba

Mangione Giuseppe Percussioni

Gandolfo Giuseppe Percussioni

Vermi Gerlando Percussioni

Ippolito Leandro Percussioni

Il Coro Magnificat diretto da Lilia Cavaleri

Katiuscia Annense

Pippo Agozzino

Angelo Agrò

Angela Agrò

Angela Bruno

Marilù Buscaglia

Giovanna Castellano

Rosa Maria Cani

Giovanna Cavaleri

Lilia Cavaleri

Pippo Crapanzano

Anna Maria Curreri

Olga Daina

Alfonsina Di Francesco

Patrizia Fadda

Gianluca Gentile

Gerlando Gibilaro

Lillo Giordano

Giovanni Graceffa

Anna Maria Gueli

Sabrina La Lumia

Loredana Lazzano

Leo Marcantonio

Claudia Marcantonio

Laura Marcantonio

Roberta Marcantonio

Giusi Marra

Dino Montana Lampo

Nino Moribondo

Franco Mossuto

Francesca Patti

Maddalena Pontei

Rino Palamenghi

Gerlando Picone

Nicoletta Picone

Sara Picone

Matilde Principato

Angelo Russello

Giusy Russello

Concetta Sanfilippo

Paolo Sardone

Michele Zambuto

Daniela Zarbo

Amalia Zarbo

I giovani Allievi della Casa del Musical:

Giuliana Callea

Carmelo Chirafisi

Laura Cusumano

Carlotta Di Rosa

Davide Franchina

Aurora Principato

Giorgia Petisi

Aida Pizzati

Lucia Sajeva

Giulia Spoto

Samuele Scibetta

Lara Trupia

Valeria Vassallo

Victoria Vassallo

Chiara Virone

Giorgia Vizzini

Le MAESTRANZE Savatteri Produzioni:

Claudia D’Agostino ( Direzione di Produzione)

Martina Ciccarelli ( Scenografie e allestimenti)

Giovanni Geraci ( Coreografie e Liolà)

Gioele Incandela ( Aiuto Regia – Direttore di Scena)

Giulia Marciante ( Direzione Vocale e Effetti sonori)

Valentina Pollicino ( Direzione Costumi)

Le ballerine di danza classica dirette da Giusy Liberto:

Maria Campione

Sofia D’Alessandro

Emma Montana Lampo

Delia Montana Lampo

Loriana Patania

La Dixie band diretta da Sal Cacciatore:

Sal Cacciatore

Gaetano Agro’

Marco Leto

Mario Vetro

Salvatore Brocceri

I Giovani Attori Studenti del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento:

Flavio Caputo

Alessio D’Anna

Daniele Porpora

Riccardo Riggio

Emanuele Salemi

SI RINGRAZIANO:

Il Direttore dell’Archivio di Stato di Agrigento Dott.ssa Rossana Florio e il suo personale per la preziosa collaborazione nelle ricerche storiche.

Il Service Audio Luci:

Christian Vassallo

Dino Mallia

Pierpaolo Vassallo

Gli Assistenti:

Giuditta Bonelli

Beppe Caselli

Nina Miroshnyk

Gli studenti del Liceo Scientifico del Progetto Pnrr “Alla ricerca del Tempo perduto”

Mattias Albanese

Giulia Brunetta

Azzurra Cantale

Monica Palumbo

Adriano Tuttolomondo

Sartoria Pipi – Palermo

Lo Staff del Teatro Pirandello col Direttore Salvo Prestia:

Giusy Cacciatore

Giovanni Mantese

Lillo Pecorario

Domenico Vecchio

Totò Vella

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello e La Direzione Artistica.

Gli Attori Davide Incandela e Giulia Tarantino.