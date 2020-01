Lucchesiana, presentato il giallo del giudice Davico – VIDEO

Nei locali della Biblioteca Lucchesiana, è stato presentato il libro “Giglio di mare”, scritto dal giudice Alberto Davico, edito da Pacini Editore. Si tratta di un giallo a sfondo giudiziario la cui trama si sviluppa in una ambientazione agrigentina, qualche anno addietro. Il protagonista è un giudice per le indagini preliminari mal orientato negli accadimenti della vita, che non riesce ad accettare una realtà purtroppo decadente. E’ un racconto a tinte fosche che può interessare chi ancora ama la Sicilia e nutre un qualche rispetto verso la magistratura.

Alla presentazione, sono intervenuti tra gli altri, il Presidente emerito della Corte d’Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale, e Don Angelo Chillura, Docente di Teologia Morale allo Studio Teologico del Seminario, oltre l’intervento dell’autore e dibattito conclusivo. Guarda l’intervista in VIDEO, clicca qui.