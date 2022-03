Luca è un simpaticissimo ragazzo down, che assieme ai fratelli gestisce a Favara un Caffè sul corso principale. Ogni giorno si alterna dietro il bancone a fare caffè o ai tavoli, a servire o anche semplicemente a chiacchierare, con i tanti avventori, del suo locale, il “Bar Barone Rosso”. Luca Lentini, infatti, è particolarmente conosciuto e apprezzato per le sue straordinarie qualità, tanto che nelle ultime ore è perfino finito in uno spot televisivo. Con lo slogan “Luca è uno di noi”, in occasione della Giornata mondiale della sindrone down, il giovane, assieme a diversi altri affetti dalla sindrome, è diventato un attore in un breve filmato di quaranta secondi, realizzato anche con immagini di agenzia, da Giacomo Fattori per conto di Confartigianato Imprese Agrigento. Il giovane, dopo aver frequentato con successo la scuola alberghiera, dal 2001 dà una mano ai fratelli nel locale nel quale trascorre gran parte delle sue giornate.

La Confartigianato di Agrigento ha quindi pensato e prodotto uno spot, in collaborazione con le aziende del territorio. Il messaggio è quello di non abbassare l’attenzione sul supporto e il sostegno lavorativo delle persone con la sindrome di down.

“Abbiamo immaginato uno spot che non fosse filosoficamente legato ai portatori della sindrome di down ma uno spot che raccontasse la realtà della nostra provincia – dice il direttore di Confartigianato, Vincenzo Insalaco. – Abbiamo coinvolto le aziende che fanno parte della nostra associazione, le quali hanno sposato in pieno il nostro progetto. Abbiamo immaginato Luca, un ragazzo con la sindrome di down, dietro il bancone di un bar a servire i clienti con la sua straordinaria simpatia e dolcezza. Noi siamo per l’inclusione sociale e lavorativa in quanto rappresenta un diritto e un dovere, nonché un momento fondamentale nella vita di una persona con la sindrome di down”.

Lo spot, oltre che sui social, è destinato alla programmazione anche nelle emittenti televisive locali dell’agrigentino.

LORENZO ROSSO