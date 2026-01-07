La Lotteria Italia 2025 porta fortuna anche alla Sicilia. Pur senza centrare i premi di prima categoria, l’Isola registra una presenza significativa tra i biglietti vincenti estratti, con premi distribuiti in diverse province e una vincita complessiva pari a 330.000 euro. I dati emergono dall’elenco ufficiale dei 306 biglietti vincenti diffuso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Sicilia ha intercettato premi tra la terza e la quarta categoria, coinvolgendo sia grandi città sia centri medio-piccoli. Il premio più consistente nell’isola è quello da 50.000 euro, venduto a Marsala (Trapani), nell’ambito della terza categoria. La parte più rilevante delle vincite siciliane arriva però dalla quarta categoria, con 14 biglietti premiati da 20.000 euro ciascuno, distribuiti tra Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Siracusa e Trapani.

Nel complesso, la Sicilia porta a casa 15 biglietti vincenti per un totale di 330.000 euro. Ecco l’elenco:

Terza categoria – 50.000 euro

Serie R – numero 435513, venduto a Marsala (Trapani)

Quarta categoria – 20.000 euro

Serie V – numero 421930, Sant’Agata di Militello (Messina)

Serie O – numero 107429, Palermo

Serie I – numero 357941, Palermo

Serie D – numero 439450, Licata (Agrigento)

Serie F – numero 038719, Gioiosa Marea (Messina)

Serie C – numero 433551, Taormina (Messina)

Serie U – numero 404738, Messina

Serie M – numero 003082, Milazzo (Messina)

Serie S – numero 212037, Catania

Serie B – numero 221743, Catania

Serie I – numero 302163, Siracusa

Serie U – numero 077847, Prizzi (Palermo)

Serie C – numero 274898, Partinico (Palermo).

