Lotta ad ogni forma di violenza, un riconoscimento per il Liceo Politi

Il Liceo Politi di Agrigento è presente tra i vincitori dei diversi riconoscimenti assegnati dal Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento all’interno del concorso “Damarete…da 2500 anni contro la violenza” giunto alla sua undicesima edizione.

Il Centro da tanti anni svolge un lavoro lodevole nella lotta ad ogni forma di violenza, disagio e discriminazione ed è fondamentale il ruolo che riveste all’interno delle scuole sia attraverso la consulenza gratuita e il supporto ad adolescenti che manifestano il bisogno di esprimere un loro disagio sia attraverso la promozione del Concorso Damarete che offre l’opportunità ai docenti referenti di sensibilizzare gli allievi su temi come la prevenzione e il contrasto alla violenza.

Martedì 30 maggio a partire dalle ore 9.30 si terrà

la cerimonia di premiazione del Concorso promosso dal Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto in collaborazione con il Servizio di Sociologia Asp 1 di Agrigento che ha rappresentato un’importante occasione di crescita per i nostri allievi contribuendo alla diffusione di una cultura contro ogni forma di violenza, disagio e discriminazione.

Gli allievi partecipanti al concorso, coordinati dalla docente referente delle attività Prof.ssa Rancatore, hanno vinto sei riconoscimenti in differenti sezioni attraverso la produzione di lavori multimediali, grafico-pittorici, artistici e musicali. Si tratta di:

– sezione Danza al primo posto con il balletto “The sound of silence” delle alunne Marta Marino, Maria Rita Cacciatore, Matilde Montante, Sara Costantino e Parisi Elena Classi II C Scientifico – II D Scienze Applicate- prof.ssa Rancatore

– sezione Riconoscimenti Speciali con la canzone “Nata libera” degli alunni Andrea Curmona, Roberto Bertorotta, Gioele Sciortino, Selene Ribecca e con la partecipazione di Elide Patti (ASACOM) – Classi I A e II C Scientifico II E Scienze Applicate Docente Angela Rancatore – sezione Riconoscimenti Speciali con la Composizione artistica “Come la Fenice” Gruppo Classe II G scientifico- Docente Marcella Riccobono

– sezione Riconoscimenti Speciali con i Lavori di promozione e sensibilizzazione Brochure pieghevoli:

“Chi ti ama non ti ferisce” – “La violenza non è amore” “Gaslighting” – “Uscire dalla violenza si può degli alunni Lorenzo Bonanomi, Giulia Alaimo, Alfonso Vullo, Marta Mangiafridda, Ester Miccichè, Manuel De Castro e Paolo Di Franco – Classe I A Scientifico e le Cartoline: “Per dire no alla violenza” degli alunni Andrea Curmona, Gabriel Di Vita, Marco La Russa, Alfonso Cupani, Carlo Accolla, Federico Cimino e Matteo Marchica – Classe I A Scientifico Docente Angela Rancatore

– sezione multimediale al secondo posto con la video-intervista “Linea rossa” degli alunni Matteo Siracusa, Alice Burgio, Raimondo Gucciardo, Sara Costantino e Claudia Sorce – Classe II C Scientifico Docente Angela Rancatore

– sezione Grafo- pittorica al primo posto con la tela “I have a dream” dell’alunna Maria Dinolfo – Classe I G Scienze Umane Docente Angela Chiavaro.

Nel corso della cerimonia verrà altresì consegnato al dirigente scolastico Prof.ssa Santa Ferrantelli un riconoscimento speciale alla memoria del dottor Giannunzio Gatto che è stato assegnato con la seguente motivazione

“Per il prezioso contributo dato in questi anni alla diffusione della cultura della non violenza, indirizzando gli alunni verso i valori etici del rispetto e dell’amore, condividendo quella che è la mission del Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento.

Siamo onorati per questo riconoscimento consapevoli del ruolo che riveste la scuola come fondamentale agenzia educativa e siamo grati allo staff del Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto per l’opportunità offerta a noi docenti e agli allievi di esprimere attraverso i lavori realizzati il nostro No contro ogni forma di violenza.