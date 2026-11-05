C’è la firma di un talento agrigentino dietro il capitolo conclusivo di una delle serie horror più apprezzate dai videogiocatori di tutto il mondo. Lo scorso 27 ottobre è uscito Remothered: Red Nun’s Legacy, terzo e ultimo atto della celebre saga firmata dallo studio siciliano Stormind Games.

Il titolo, già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (e in arrivo su Nintendo Switch 2), ha visto nel ruolo chiave di Technical Director l’agrigentino Vincenzo Castro. L’ingegnere informatico ha guidato il team di programmazione, curando ogni aspetto tecnico del lancio.

Per il professionista di Agrigento si tratta della conferma di una carriera straordinaria. Castro è stato infatti il Lead Programmer del pluripremiato A Quiet Place: The Road Ahead (2024), titolo ispirato al celebre franchise cinematografico che ha trionfato come Best Italian Game agli Italian Video Game Awards 2025.

Un percorso d’eccellenza che lo ha portato a conquistare anche il prestigioso DStars Award nella categoria “Programming Star”, consacrandolo ufficialmente tra i migliori programmatori dell’intera industria videoludica italiana.

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