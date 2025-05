È stato pubblicato il bando “I luoghi di culto nel Mediterraneo”, prima edizione del Premio internazionale “Matita d’Oro del Mediterraneo”, istituito dall’Ordine degli architetti di Agrigento e aperto ai professionisti autori di progetti di chiese, moschee e sinagoghe, realizzate in uno dei 24 Paesi del bacino del Mediterraneo.

L’obiettivo principale del premio “Matita d’oro” è celebrare l’architettura come linguaggio universale di dialogo e confronto tra i popoli, ponendo Agrigento al centro di una riflessione culturale che la vuole “Porta d’Europa sul Mediterraneo”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione e rilancio culturale della città, già riconosciuta come Capitale della Cultura per il 2025, e si collega alle attività di promozione della cultura architettonica e artistica che l’Ordine degli Architetti di Agrigento sta portando avanti con numerosi eventi, convegni e mostre.

Il premio “Matita d’Oro del Mediterraneo” si propone di valorizzare i valori di convivenza, integrazione e rispetto delle diversità, attraverso l’architettura dei luoghi di culto, che da sempre rappresentano punti di riferimento identitari e spirituali per le comunità.

Il regolamento sarà presentato pubblicamente nel corso di una conferenza stampa prevista per martedì 27 maggio alle ore 10:30 presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Agrigento.

La premiazione dei progetti vincitori si svolgerà ad ottobre 2025, in concomitanza con la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti Italiani, che avrà luogo proprio ad Agrigento e richiamerà architetti di chiara fama provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo.

Questo evento rappresenta un’occasione per affrontare con esperti del settore il dibattito sull’architettura contemporanea e sulla sua capacità di favorire l’incontro tra culture diverse.

Il Premio “Matita d’Oro del Mediterraneo” non solo mira a premiare l’eccellenza progettuale nell’ambito dei luoghi di culto, ma si propone come strumento di promozione dei valori di pace, dialogo e integrazione culturale, rafforzando il ruolo di Agrigento come cerniera tra Europa e Mediterraneo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp