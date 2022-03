L’Ordine degli architetti di Agrigento torna sul PNRR

collegamenti su strada gommata e linea ferrata con il Continente continueranno a

essere penalizzati dalla lentezza dell’attraversamento, via mare, dello Stretto di

Messina – conclude Rino La Mendola – Tra l’altro, sul Ponte i governi nazionali che si

sono succeduti negli ultimi quarant’anni hanno sperperato circa un miliardo di euro

per una progettazione che non è mai partita e, per noi, questo è uno scandalo. Siamo

stanchi di sentire parole e promesse che cadono sistematicamente nel vuoto. Oggi,

dunque, torniamo a chiedere risposte concrete alla politica soprattutto per le

infrastrutture importanti per la nostra terra, come il Ponte sullo Stretto, l’aeroporto

centromeridionale, l’alta velocità su strada ferrata e gommata e il potenziamento dei

nostri porti. Stiamo chiedendo ciò che altrove è normale e siamo convinti che i

siciliani, soprattutto i residenti in provincia di Agrigento, non siano cittadini di serie B

ma cittadini che pagano le tasse e che hanno diritto di usufruire di un sistema

infrastrutturale in linea con il terzo millennio”.