Ancora un test per l’Akragas, che all’Esseneto ha potuto mettere minuti preziosi nelle gambe e raccogliere nuove indicazioni per mister Seby Catania nella sfida contro la Sammargheritese. È stata una partita intensa, disputata su due tempi da 45 minuti, che ha offerto ai giocatori biancazzurri l’opportunità di migliorare la condizione fisica nonostante i pesanti carichi di lavoro a cui la squadra è sottoposta in questi giorni. Al di là del risultato, la formazione si è mossa bene e ha potuto provare nuovi schemi di gioco.

A fine gara ha parlato Ignacio Lopez, che ha commentato così il momento della squadra e la sua condizione personale:

«Stiamo lavorando con grande intensità e giorno dopo giorno sentiamo i benefici di questi allenamenti, indispensabili per arrivare pronti al campionato. Sappiamo che c’è ancora tanto da migliorare, ma il gruppo cresce e la strada è quella giusta. L’ambiente Akragas è straordinario: i tifosi di Agrigento rappresentano davvero un calciatore in più, ci sostengono sempre e ci fanno percepire l’onore e la responsabilità di indossare questa maglia.

Quanto al mio ruolo, sono a completa disposizione del mister: posso muovermi su tutto il fronte d’attacco e giocare ovunque serva alla squadra».

Per la cronaca, l’allenamento congiunto di sabato scorso è terminato 2-1 per gli ospiti. La Sammargheritese è passata in vantaggio con Graci, l’Akragas ha trovato il pareggio con King, ma nel finale Zinna ha firmato il gol vittoria in contropiede.

