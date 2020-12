L’onorevole Tardino augura buon lavoro al neo segretario regionale della Lega

I miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Segretario regionale della Lega Sicilia Salvini Premier, l’On.le Nino Minardo, che con la sua comprovata esperienza e rete di relazioni saprà cogliere e interpretare al meglio le esigenze del nostro Partito, così come delineate da Matteo Salvini, contribuendo alla sua crescita e al suo ulteriore radicamento sul territorio, anche in vista delle prossime sfide elettorali, in cui la Lega intende a pieno titolo giocare il ruolo di baricentro della coalizione di centrodestra, per dare al territorio e ai cittadini le risposte di cui hanno bisogno. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega. Sono certa, infatti, che Nino sarà artefice di un ottimo lavoro di squadra, così come peraltro ha già saputo manifestare in questo anno di permanenza nel partito. Ringrazio, infine, il Senatore Stefano Candiani, per il lavoro svolto con grande impegno e determinazione, e che ha consentito la costruzione della squadra e della classe dirigente che forma la Lega Sicilia odierna.