Domani, 11 ottobre 2024, a partire dalle ore 16:15, l’On. Davide Faraone sarà presente presso il sit-in di Piazza Pirandello. L’incontro è stato reso noto dal Coordinatore cittadino di Italia Viva, Roberta Lala, che ha dichiarato: “Faraone verrà in città per incontrare ed ascoltare le persone che vivono il grave disagio della carenza idrica, ormai presente da diversi mesi, e per illustrare le iniziative e le proposte del nostro partito sulla specifica materia”.

Faraone, deputato alla Camera per Italia Viva dal 13 ottobre 2022, ha precedentemente servito nella XVII legislatura per il Partito Democratico ed è stato senatore della Repubblica, eletto alle elezioni politiche del 2018. Dopo un passaggio al partito di Matteo Renzi, di cui è capogruppo dal novembre 2023, si impegna ora a portare l’attenzione su una problematica di fondamentale importanza per i cittadini agrigentini.

L’appuntamento rappresenta un’importante opportunità per la comunità locale di esprimere le proprie preoccupazioni e ricevere informazioni sulle misure che si intendono adottare per affrontare la crisi idrica.