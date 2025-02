La difesa del riberese Ciro Ruvolo, il cinquantunenne indagato per l’omicidio del trentunenne Mahjoub Aymen, di nazionalità tunisina, ucciso a colpi di pistola in via Buoni Amici nel centro di Ribera lo scorso 10 febbraio, ricorre al tribunale del Riesame. Gli avvocati Aldo Rossi e Antonio Palmieri hanno presentato ricorso, con la richiesta di annullare l’ordinanza di custodia cautelare ed inoltre hanno anche nominato il consulente Gianfranco Guccia, criminologo esperto in balistica forense per smentire la ricostruzione della Procura.

Ruvolo è stato arrestato la scorsa settimana con l’accusa di aver esploso tre colpi di pistola all’indirizzo del giovane immigrato. L’indagato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha comunque negato il suo coinvolgimento rendendo dichiarazioni spontanee. Ruvolo ha affermato di trovarsi in un altro posto nel momento dell’omicidio. La difesa sostiene che il riberese non era a bordo dell’auto ripresa da telecamere di videosorveglianza e non sarebbe stato lui a sparare uccidendo il trentunenne.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp