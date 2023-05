Lombardo Bike in visita ad Agrigento. Una gita con i dipendenti nella “Capitale della cultura 2025”

L’azienda Lombardo Bike ha fatto visita, domenica 7 maggio, alla città di Agrigento.

È una delle maggiori industrie del settore ciclo in Italia e la più grande del Meridione per volume d’affari, tra le prime tre aziende italiane per fatturato di bici elettriche.

L’azienda ha scelto di trascorre un giornata di relax con 120 dei dipendenti accompagnati dall’amministratore unico, Emilio Lombardo, nella Valle dei Templi e al giardino della Kolymbethra. Nel pomeriggio dopo un light lunch al locale Mojo, accompagnati dal giornalista Alessandro Tedesco, hanno fatto un giro culturale nel centro storico. La Lombardo Bike è fornitore ufficiale del Giro-E, Giro d’Italia in versione Ecologica con bici elettriche, a tal proposito Emilio Lombardo ha dichiarato: “ Agrigento è una bellissima città, merita il titolo di Capitale della Cultura , spero di convincere gli organizzatori del Giro-E a realizzare una tappa qui”.