L’omaggio a Sebastiano Tusa nella “Giornata dei Beni Culturali Siciliani”

L’accesso nelle strutture del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi sarà gratuito il 10 marzo 2022, a distanza di 3 anni dalla scomparsa del noto archeologo palermitano Sebastiano Tusa.

Un uomo di spicco nel mondo dell’archeologia, che organizzò diverse spedizioni archeologiche in Italia, Iran, Iraq e Pakistan, chiamato nell’aprile del 2018 dall’attuale presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per sostituire il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi nel Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Questo è il profilo di Sebastiano Tusa, archeologo scomparso il 10 marzo 2019 a causa di un tragico incidente aereo in Etiopia, aereo che avrebbe dovuto portare Tusa in Kenya dove avrebbe partecipato ad un incontro organizzato dall’UNESCO. Per omaggiare una persona tanto importante la Regione Siciliana ha deciso di aprire le proprie strutture al pubblico che potrà accedervi gratuitamente per tutta la giornata del 10 marzo, creando così un’opportunità per poter ammirare le meraviglie del nostro territorio. Di seguito la lista dei beni ad accesso gratuito nella provincia di Agrigento e i relativi orari:

Valle dei Templi, Agrigento 8:30 – 19:00

Museo Archeologico P. Griffo, Agrigento 9:00 – 19:00

Casa Museo Pirandello, Agrigento 9:00 – 19:00 (L’area della tomba di Pirandello chiude un’ora prima del tramonto)

Area Archeologica ed Antiquarium di Eraclea Minoa, Cattolica Eraclea (Ag) 9:30 – 17:30 (La biglietteria chiude alle 15:00, ultimo ingresso alle 17:00.