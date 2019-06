L’Olimpica Akragas riparte da Corrado Mutolo, presentato il nuovo allenatore

La società ASD Akragas 2018 comunica di aver affidato la guida tecnica per la stagione 2019/2020 a Corrado Mutolo. L’allenatore, originario di Palermo, è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa, presso lo stadio Esseneto di Agrigento, dal nuovo presidente del club agrigentino, Giovanni Castronovo e dal neo direttore sportivo Ernesto Russello. Lo scorso anno mister Mutolo ha allenato il CUS Palermo nel campionato di Eccellenza. Nella sua carriera ha allenato anche lo Sporting Palermo, l’Aragona, l’Atletico Campofranco e la Parmonval, vincendo numerosi campionati e ottenendo sempre ottimi piazzamenti al termine delle singole stagioni. Con la formazione palermitana della Parmonval ha disputato i playoff nazionali, sfiorando la promozione in serie D. Corrado Mutolo è senza dubbio un tecnico competente e molto professionale. Ecco le sue prime parole da allenatore dell’Akragas: “Arrivo in una grande città con trascorsi calcistici importanti. È un progetto stimolante. Ho accettato subito l’incarico e metterò la mia esperienza, il mio modo di lavorare al servizio della squadra e della società. Sono certo che faremo un grande campionato, che sia la Promozione o l’Eccellenza. Abbiamo le idee chiare sulla costruzione della nuova squadra. Sono davvero felice e non vedo l’ora di iniziare questa avventura”.