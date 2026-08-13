Colpiscono i molti commenti negativi sull’Odissea di Christopher Nolan. Chi liquida il film come un tradimento del poema omerico probabilmente dimentica — o non ha mai approfondito davvero — un principio fondamentale della storia della letteratura: i grandi miti sono sempre stati riscritti, reinterpretati e adattati alla sensibilità del proprio tempo.

È accaduto per secoli. Autori, poeti, drammaturghi e artisti hanno attinto a racconti già esistenti trasformandoli, attribuendo loro nuovi significati e utilizzandoli per parlare agli uomini e alle donne della propria epoca. È proprio questa capacità di attraversare il tempo, cambiando senza perdere la propria forza originaria, ad aver reso immortali certi miti.

Se Nolan avesse realizzato una trasposizione rigidamente fedele al testo di Omero, il risultato sarebbe stato probabilmente poco più di un’illustrazione cinematografica del poema: un’opera magari interessante sul piano filologico, ma difficilmente capace di coinvolgere il vasto pubblico che oggi frequenta le sale.

La forza del film sta invece proprio nella capacità di attualizzare il mito di Ulisse.

Nolan restituisce al protagonista una profondità nuova, attribuendogli anche una coscienza antibellica che parla direttamente al nostro presente, segnato ancora una volta da guerre, conflitti e tensioni internazionali. Non è necessariamente un tradimento di Omero: è una rilettura coerente con la funzione che i miti hanno sempre avuto, quella di interrogare il presente attraverso le storie del passato.

Ed è forse questo uno degli aspetti più interessanti dell’operazione cinematografica. Ulisse non appartiene soltanto alla Grecia antica. Nel corso dei secoli è diventato il simbolo del viaggio, della conoscenza, dell’ingegno, della curiosità, della nostalgia, del ritorno e persino delle contraddizioni dell’uomo. Ogni epoca ha potuto riconoscersi in una parte diversa della sua figura.

L’altro grande merito del regista è quello di avere costruito un racconto coinvolgente, fluido e spettacolare, capace di dialogare con il pubblico contemporaneo senza rinunciare alla complessità dei temi.

Del resto, è anche così che i classici rimangono vivi. Non sono reliquie da conservare sotto vetro, né testi che cinema, teatro e letteratura devono limitarsi a riprodurre parola per parola. Sono opere che continuano a generare interpretazioni, domande e persino discussioni.

E forse il fatto stesso che l’Odissea torni oggi al centro del dibattito, facendo discutere milioni di persone su Ulisse e Omero, dimostra quanto quel racconto scritto quasi tremila anni fa sia ancora straordinariamente vivo.

Un classico non sopravvive perché rimane immobile. Sopravvive perché ogni generazione riesce a ritrovarci qualcosa di sé.

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