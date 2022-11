Locali movida rispettano ordinanza, resta il parcheggio selvaggio: altre 78 multe

I gestori e titolari dei locali della movida del centro di Agrigento, sabato notte, hanno rispettato in pieno, quanto imposto dall’ordinanza, del sindaco Franco Micciché. Non ci sono state multe per musica fuori orario, né per vendita di alcolici dopo la mezzanotte. Gli esercenti della movida, adesso, attendono l’esito del ricorso al Tar Sicilia. Sabato sera, inoltre, per fortuna, non si sono registrate risse. Soltanto qualche richiesta di intervento per schiamazzi.

I controlli interforze, disposti dalla Prefettura, e coordinati dalla Questura, continuano a funzionare. Non è stato lo stesso, purtroppo, per quanto riguarda il fenomeno del parcheggio selvaggio. Gli agenti della polizia Municipale hanno elevato, infatti, nel giro di poche ore, altre 78 contravvenzioni. E in cinque sabati sera, e la notte di Halloween, complessivamente sono oltre 530 le multe fatte, quasi tutte per divieto di sosta.