“Doppio sold-out! Già esaurito il 23, si replica il 12 settembre ed è già sold-out: sarà replicato il prossimo 12 settembre al Teatro dell’Efebo di Agrigento lo spettacolo ‘Love Morricone’, organizzato dal Coro Lirico Siciliano APS Teatri di Pietra.

L’Amministrazione del Libero Consorzio comunale, dopo aver riscontrato un successo inaspettato con il sold-out di tutti i biglietti disponibili, ha acconsentito senza oneri alla replica al Teatro dell’Efebo.

Dopo aver ricevuto la disponibilità della Compagnia, si è deciso dunque di procedere alla replica per il 12 settembre, con nuova prevendita online a partire dal 10 agosto e presso il botteghino in Via Imera.

‘Love Morricone’ è un progetto musicale realizzato da Corrado Neri in esclusiva per il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, un viaggio imperdibile e travolgente attraverso le straordinarie colonne sonore di alcuni dei più grandi film della cinematografia italiana come Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta il West, Malena e molti altri successi che hanno segnato gli ultimi 50 anni con le loro melodie più belle.

Il cartellone degli spettacoli è consultabile sul sito www.giardinoefebo.it, dove è possibile acquistare i biglietti online o presso il punto vendita di Via Imera.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00.

Per ulteriori informazioni e per la biglietteria:

Box Office via Imera – tel. 0922 20500″

Sito web: www.giardinoefebo.it