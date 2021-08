Lo sfogo di un agrigentino: “Lo stato in cui versa la città mi fa male”

Michele Fodale è un agrigentino che, dopo vent’anni di vita a Roma, è rientrato insieme alla famiglia ad Agrigento. Ha scritto qualche riga e le ha mandate al direttore di AgrigentoOggi: uno sfogo nella speranza che possa esserci “un sussulto di orgoglio in questa nostra povera città. Confesso che -scrive- come tutti ho sempre seguito, anche grazie alla tua testata, le vicende e vicissitudini agrigentine ma tornare e vedere lo stato in cui versa la nostra città mi ha fatto male. La situazione di degrado in cui versa ,ad esempio , il Viale della Vittoria, che dovrebbe essere il “salotto buono” di Agrigento : la sporcizia delle strade, dove spazzini, visti con i miei occhi, poco e male fanno. Le strade che portano ai templi, sporcate sicuramente da incivili, ma che non possono essere lasciate così.La nostra valle è patrimonio dell’Unesco che figura ci facciamo come città ? Non mi si venga a dire che le competenze sono del Parco piuttosto che del Comune , stiamo parlando di interesse pubblico, stiamo parlando di quello che ognuno per la sua parte dovrebbe tutelare. La situazione di queste settimane estive che ha visto una numerosa presenza di turisti nelle Valle dei Templi ha generato un caos per l’annosa questione parcheggi; macchine parcheggiate lungo la strada che hanno causato anche gravi incidenti… possibile che non vi sia nessun controllo delle forze dell’ordine? L’amministrazione comunale dovrebbe alzare la voce e pretendere che la Valle venga rispettata da tutti turisti e agrigentini!!! Amici consiglieri comunali mi diranno che il Sindaco sta lavorando… Ed io rispondo che è stato eletto per questo quindi sta facendo il suo dovere ma occorre dare segnali semplici ma concreti e quindi visibili nelle cose quotidiane: la pulizia delle nostra città è il primo di questi segnali a mio modo di vedere”.