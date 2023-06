Lo scontro sulla statale 189: muore una donna

E’ deceduta all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, poche ore dopo il trasporto in ospedale, una delle persone coinvolte nell’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio del 2 giugno lungo la statale 189 al bivio per Acquaviva Platani e Casteltermini. Giuseppa Alfonso, 72 anni, non ce l’ha fatta. Nell’impatto che ha coinvolto tre autovetture, la donna aveva riportato le ferite più gravi. Traumi al torace e all’addome che non le hanno lasciato scampo nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarla. La pensionata, stabilizzata dal medico rianimatore del 118, era stata trasportata in elisoccorso a Caltanissetta ma sarebbe subito emerso un quadro clinico molto grave. Altre tre persone sono state trasportate all’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento: una donna di 42 anni, in codice giallo per un trauma alla spalla; una donna di 37 anni, in codice rosso per un trauma cranico, e un altro paziente in codice rosso con trauma toracico addominale. Altri due ragazzini, che viaggiavano nell’auto coinvolta in maniera più lieve, non hanno riportato ferite gravi e hanno rifiutato i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.