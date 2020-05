Lo Chef Gerlando Cappello approda al Lounge Beach Scala dei Turchi. Il prestigioso locale gestito dal lungimirante imprenditore Nino Sanfilippo si prepara a ripartire in grande stile dopo il lungo periodo di Lockdown.

Gerlando Cappello, il ristoratore originario di Porto Empedocle, che era rimasto «imprigionato» per settimane ad Antigua, dove si trovava da mesi per una consulenza lavorativa, è riuscito a tornare dalla sua famiglia a Favara, dove vive e dove è rimasto in quarantena, come da protocollo, per quattordici giorni.

Cappello, vanta un curriculum di tutto rispetto. Ha collaborato con il Point Antigua Resort ai Caraibi, Villa Sant’Andrea a Taormina della Catena Louis Vuitton, Hotel Timeo Taormina e numerose esperienze internazionali,. Ora lo aspetta il Lounge Beach Scala dei Turchi per deliziare il 2020.