È stato ancora una volta uno dei protagonisti assoluti. Con il rigore trasformato nel primo tempo, Cristian Llama ha rimesso in carreggiata l’Akragas, aprendo la strada alla rimonta poi completata da Tripoli. Un gol di classe e freddezza, ma anche di personalità, che conferma il peso del capitano biancazzurro in un gruppo sempre più unito e consapevole.

Nel post partita, Llama ha parlato in sala stampa con la serenità e la lucidità di chi sa cosa serve per vincere:

«Era importante chiudere il primo tempo in parità – ha detto –. Andare all’intervallo sull’1-1 ci ha dato fiducia e la spinta giusta per affrontare la ripresa con maggiore convinzione. Nel secondo tempo abbiamo giocato da squadra vera, compatta, con l’atteggiamento giusto per vincere queste partite.»

Il centrocampista argentino, ex Catania e Palermo, è sempre più leader nello spogliatoio e punto di riferimento per i compagni, dentro e fuori dal campo.

«Sono felice per il gol, ma soprattutto per la vittoria del gruppo. Qui nessuno si sente superiore, c’è umiltà, sacrificio e voglia di crescere insieme. Quando giochi con questo spirito, le vittorie arrivano da sole.»

Le sue parole rispecchiano perfettamente l’identità che Seby Catania sta costruendo: una squadra tecnica ma operaia, capace di reagire e di restare unita anche nei momenti di difficoltà. Llama lo sa bene, e lo trasmette con la sua esperienza e il suo carisma.

Con il rigore realizzato contro il Noto, Llama firma la sua prima rete stagionale, ma soprattutto dà continuità a un percorso di crescita collettiva che sta riportando entusiasmo tra i tifosi.

«Ogni domenica sarà una battaglia, ma l’importante è mantenere l’equilibrio. L’Akragas ha qualità e carattere, e deve continuare su questa strada.»

Un messaggio chiaro, da leader vero: testa bassa, lavoro e cuore. L’Akragas ha trovato il suo faro in mezzo al campo.

FOTO GIUSEPPE GRECO

