Viabilità semplificata per il debutto del Festival “Il Mito” alla nuova Live Arena di Agrigento

Sarà Nino D’Angelo, con il suo spettacolo “I miei meravigliosi anni ’80 – estate 2025”, ad aprire questa sera, venerdì 1° agosto alle 21:30, il cartellone del Festival Il Mito, giunto alla sua 20esima edizione.

Scatta questa sera, venerdì 1° agosto, il primo concerto del Festival Il Mito, giunto alla sua 20esima edizione. Una data storica: per la prima volta, la manifestazione abbandona la tradizionale location di Piano San Gregorio e si trasferisce nella nuova Live Arena, struttura moderna e funzionale realizzata presso lo Sport Village in contrada Esa Chimento, tra Villaggio Mosè e Favara.

Dalle 18, accessi limitati e solo con biglietto

Per garantire ordine e sicurezza, il piano viabilità predisposto dagli organizzatori prevede la chiusura al traffico veicolare della strada d’accesso allo Sport Village, sia dal lato Mosella che da quello di Favara, a partire dalle ore 18. Potranno transitare solo i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e i veicoli con a bordo spettatori muniti di regolare biglietto, da esibire ai varchi di controllo. I cancelli della Live Arena apriranno alle ore 19:30.

Ampio parcheggio, nessuna necessità di cercare aree alternative

Gli organizzatori rassicurano il pubblico: non sarà necessario cercare aree di sosta lontane o di fortuna. La nuova struttura è stata progettata per accogliere l’intero pubblico atteso, anche in caso di tutto esaurito, grazie a un parcheggio interno ampio e asfaltato, accessibile sia ad auto che a moto.

L’appello al pubblico: “Arrivate prima, godetevi la nuova struttura”

In vista dell’evento inaugurale, gli organizzatori lanciano un appello:

“Cercate di non arrivare tutti all’ultimo momento. Eviterete la ressa ai cancelli e potrete approfittare degli spazi e dei servizi dello Sport Village, pensati per il relax e il tempo libero”.

Il debutto alla Live Arena è accompagnato da entusiasmo e ottimismo:

“Siamo felici di accogliere il pubblico in una struttura ordinata, efficiente e pulita. Niente più polvere o disagi. Sedute più comode, servizi potenziati, ampi spazi. È vero, non ci sono i templi sullo sfondo, ma quando si accenderanno i riflettori, sarà la musica la vera protagonista”.

Tutto pronto, dunque, per la prima serata del nuovo corso del Festival Il Mito, che promette di coniugare qualità artistica e comfort in una cornice moderna, all’altezza delle aspettative.

