Litiga con i vicini e all’intervento dei carabinieri si barrica in casa. E’ successo ieri sera a Siculiana. Ad accorrere, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e un’ambulanza del 118. Non è stato necessario usare le maniere forti tenuto conto che l’uomo che soffre di qualche problema psichico ha aperto la porta di casa e i militari dell’Arma in poco tempo sono riusciti a riportare la calma.