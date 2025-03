I carabinieri della Tenenza di Lampedusa e Linosa hanno tratto in arresto un 39enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell’Arma, intervenuti a seguito di un episodio di violenza all’interno delle mura domestiche, hanno bloccato l’uomo dopo che lo stesso aveva rovesciato una brace accesa sul pavimento, mentre era intento a cospargerla con della benzina per darle fuoco.

L’uomo, in forte stato di agitazione, ha anche tentato di scagliarsi contro i carabinieri. E’ stato subito immobilizzato e arrestato. Gli investigatori hanno, inoltre, accertato che le condotte violente subite dalla donna erano state reiterate nel tempo. L’indagato è in attesa dell’udienza di convalida. La costante presenza dell’Arma dei carabinieri a presidio del territorio è volta a dare risposte concrete e rapide a tutela dei più fragili.

Un impegno continuo dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento volto a tutelare vittime di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

