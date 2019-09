Litiga con il vicino e gli danneggia l’auto

Hanno litigato, per motivi di vicinato, e uno dei partecipanti con l’utilizzo di un arnese ha danneggiato l’autovettura del “rivale”. Protagonista un trentacinquenne, di nazionalità rumena, domiciliato di Agrigento, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di danneggiamento. Ad evitare il peggio l’intervento previdenziale dei poliziotti della sezione Volanti della Questura agrigentina.

Teatro della baruffa la zona alta, soprastante il viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. Da tempo non scorre buon sangue fra la famiglia del rumeno, e il vicino nucleo familiare. Nell’ultimo episodio i protagonisti sono andati oltre. All’improvviso i due uomini, dalle parole sono passate alle vie di fatto.