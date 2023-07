Si è presentato sotto casa del fratello con in mano una pistola, e dalla strada, avrebbe iniziato ad urlare: “Vi ammazzo tutti”. Prima dell’arrivo polizia, subito allertata, si è allontanato. E’ un 53enne licatese è finito lo stesso nei guai. I poliziotti del Commissariato cittadino, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli e dal commissario capo Giuseppe Garro, hanno effettuato delle perquisizioni, personali e domiciliari, nel corso delle quali, hanno rinvenuto vario munizionamento, ma non l’arma da fuoco.

L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione illegale di munizioni. Protagonisti della vicenda due fratelli appunto e i loro rispettivi nuclei familiari. I due non riescono a mettersi d’accordo per una eredità, e un fratello, in particolare, sarebbe in guerra con l’altro per la spartizione di alcune proprietà.