Litiga con i vicini e si scaglia contro i carabinieri: arrestato 24enne

Litiga con il vicino, e tenta di aggredire i carabinieri, intervenuti per sedare il zuffa. Con l’accusa di resistenza a Pubblico ufficiale è stato arrestato un 24enne di Raffadali. Su ordine dell’Autorità giudiziaria, poi posto ai domiciliari. Tutto quanto alla periferia del centro dell’Agrigentino.

Sarebbero volate parole grosse e prima ancora che la situazione potesse ulteriormente precipitare, qualcuno si è rivolto al 112 In poco tempo la zona in questione è stata raggiunta dai militari dell’Arma della locale Stazione. Uno dei più esagitati, appunto il 24enne, alla vista dei carabinieri è andato in escandescenze.

All’improvviso s’è scagliato contro gli uomini in divisa. E’ stato bloccato e arrestato.