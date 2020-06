Litiga con dipendente comunale e manda in frantumi la vetrata

Si e’ recato in Comune e dopo un acceso diverbio con un impiegato, pare per un presunto ritardo, sul rilascio della carta d’identità, è andato in escandescenze. Con un pugno ha mandato in mille pezzi il vetro di una porta d’ingresso.

Protagonista un trentenne denunciato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di danneggiamento aggravato.

Teatro del fatto gli uffici comunali di piazza Gallo ad Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti hanno identificato e denunciato il giovane.