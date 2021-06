Liti e risse tra giovani, fine settimana “caldo” a San Leone

Un litigio tra giovani nella zona del porticciolo, una rissa fra due gruppi di ragazzi sul lungomare Falcone-Borsellino, e un principio di rissa fra adolescenti ubriachi nel piazzale dell’ex eliporto. Tutto quanto sabato, a San Leone, durante e dopo la partita dell’Italia. L’impiego massiccio delle forze dell’ordine ha scongiurato il peggio, ed evitato che qualcuno si facesse male.

Al porticciolo e sul lungomare sono state segnalate una zuffa e una rissa. Quando però le pattuglie interforze sono sopraggiunte nei due luoghi segnalati, non hanno trovato nulla. I protagonisti, prima dell’arrivo degli uomini in divisa, si erano allontanati per evitare guai.

Infine c’è stato un principio di rissa fra adolescenti, alticci, nel piazzale dell’ex eliporto, sedato sul nascere dalle forze dell’ordine. I tre episodi si aggiungono di fatto a tutti quelli che si sono registrati nei passati fine settimana, da quando sono state allentate le prescrizioni anti-Covid.