Lite tra marito e moglie e lui scompare: ritrovato dopo due giorni

Marito e moglie litigano, e l’uomo si allontana da casa, facendo temere il peggio. Tutto quanto è successo venerdì in un’abitazione di San Leone. Ieri mattina la moglie preoccupata ha presentato denuncia di scomparsa del marito. Subito è scattato il piano di ricerche da parte della polizia di Stato e dei carabinieri. Alle ricerche ha partecipato anche un elicottero.

A tarda mattinata l’uomo è stato ritrovato in una casa al Villaggio Mosè. Era rimasto in quel posto a smaltire la rabbia. Tra i due coniugi, quarantenni, era scoppiata una accesa discussione, per futili motivi, riconducibili a dissidi familiari. Sono volate parole grosse, e sono arrivati ad insultarsi. Senza esitare un attimo, e prima che la situazione potesse prendere una brutta piega, l’uomo ha preferito allontanarsi.