Lite tra due uomini in pieno giorno, davanti ad alcuni negozi della via Atenea. La zuffa ha coinvolto un settantenne e un quarantenne, entrambi di Agrigento, al culmine della quale, il primo è rimasto a terra stordito dopo essere stato colpito al volto da un pugno. Sul posto in maniera fulminea sono giunti i poliziotti delle Volanti della Questura. E gli agenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Un aiuto in questo senso potrebbe venire dalle immagini di eventuali telecamere presenti nella zona, che potrebbero avere ripreso il litigio.

Al momento, quindi, di certo rimane solo la cronaca di quanto si sono trovati davanti agli occhi i soccorritoriintervenuti sul posto: il settantenne dolorante raggiunto da un colpo violentissimo al volto. Dopo le prime cure sul posto è stato portato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Tra gli aspetti da chiarire rimane poi la ragione della lite sfociata nell’episodio di violenza. L’ipotesi più plausibile è che si tratti di motivi personali.