Lite tra donne e una minaccia e insulta i poliziotti: denunciata

Scoppia una lite, l’ennesima, tra due donne vicine di casa, e una delle due minaccia di gettare candeggina sul balcone dell’altra. I poliziotti del Commissariato di Canicattì, accorsi prontamente per riportare la calma, sono stati accolti con insulti e offese da una trentaquattrenne canicattinese.

La stessa poi ha afferrato un vaso di fiori, e ha minacciato gli uomini in divisa, di tirarglielo addosso. La donna è stata dunque portata in Commissariato e denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale.

Anche la vicina di casa ha formalizzato querela contro la trentaquattrenne.