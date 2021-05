Lite per un’eredità, zio prende a bastonate nipote

Scoppia una lite, per questioni ereditarie, e lo zio prende a bastonate il nipote. Ad evitare il peggio l’arrivo della polizia di Stato. L’episodio è accaduto, l’altro giorno, in un villino, con più unità abitative, in cui vivono le due famiglie, a San Leone. Protagonisti della vicenda un pensionato settantenne, e il nipote quarantenne, entrambi agrigentini. I due si sono incontrati, ed hanno iniziato a discutere, poi l’alterco ha preso un’altra piega. L’anziano, ad un certo punto, ha afferrato un bastone in legno, e si è scagliato contro il parente.

Hanno fatto a botte, e alcuni presenti spaventati, hanno deciso di chiamare il 112. In pochi attimi sul posto sono piombate le pattuglie della sezione Volante della Questura di Agrigento, e un’ambulanza del 118. L’uomo aggredito ha rifiutato di essere visitato dai sanitari del 118. Ognuno di loro, poi, ha fornito la propria versione dei fatti. Si procede a querela di parte, ma al momento nessuno dei due, l’ha presentata.