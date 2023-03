Lite in strada e parte colpo di pistola: ferito giovane

Un ventinovenne favarese è rimasto ferito ad una mano, da un colpo d’arma da fuoco, in via Palermo in pieno centro a Favara. Tutto sarebbe nato da una lite tra il giovane e un 44enne suo compaesano. I due hanno avuto una discussione per futili motivi, e da lì a poco, sono passati alle via di fatto. Nella baruffa si sono aggiunti anche i familiari.

Uno dei contendenti, nel bel mezzo della zuffa, ha estratto una pistola e sarebbe partito un colpo che ha raggiunto la mano del ventinovenne. A riportare la calma sono stati i carabinieri della Tenenza di Favara. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Per sua fortuna non versa in gravi condizioni.

La pistola non è stata ritrovata. Qualcuno l’avrebbe raccolta e fatta sparire. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate. Nessuna persona, al momento, è stata fermata.