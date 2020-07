Lite in ospedale, legale precisa: “I fatti non si sono svolti come riportati”

In riferimento alla notizia di stampa relativa alla presunta lite, causata da un racalmutese, presso il Pronto soccorso dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, nella giornata di sabato scorso, di Agrigento, da registrare l’intervento del difensore di fiducia del racalmutese, l’avvocato Bongiorno.

“Preciso – dice il legale -, che i fatti non si sono svolti come riportati. Il mio cliente è intervenuto in difesa di un suo familiare strattonato da alcuni operatori sanitari, per la sua richiesta di essere visitato, dopo lunghe ore di attesa. Il mio assistito, dichiara di aver subito, a sua volta, un’aggressione da parte dei sanitari, riportando gravi lesioni, regolarmente refertate nello stesso nosocomio di Agrigento e, successivamente, dall’Ospedale Sant’ Elia di Caltanissetta. Quanto sopra verrà,agevolmente, acclarato dall’Autorità giudiziaria alla quale ci siamo rivolti”.