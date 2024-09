Scoppia una lite per questioni familiari e una cinquantenne isolana ferisce con alcuni fendenti il marito di qualche anno più giovane anche lui lampedusano. Per fortuna i tagli non sono risultati profondi, e dopo le cure del caso prestatigli dai medici del Poliambulatorio, è stato dichiarato non in pericolo di vita.

I carabinieri della Tenenza di Lampedusa, dopo alcune indagini, hanno denunciato la donna, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate.

L’uomo è finito nella struttura sanitaria, con delle ferite provocate da un coltello da cucina, che sarebbe stato già recuperato e sequestrato dal personale dell’Arma. Dalla ricostruzione dell’accaduto, la donna, nella tarda serata di mercoledì, ha litigato con il compagno e dalle parole è passata alle vie di fatto.