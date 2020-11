L’Isola dell’Allegria: Un nuovo parco giochi a Fontanelle

AGRIGENTO. Nell’ambito delle attività e delle azioni tese al miglioramento della qualità della vita, mirate in particolar modo ai soggetti più deboli del nostro territorio, il Comitato di Quartiere “Fontanelle Insieme” ha deciso di intraprendere, un nuovo progetto per la realizzazione di uno spazio giochi accessibile a tutti, dove anche i bambini affetti da disabilità possono avere la possibilità di giocare liberamente e trascorrere del tempo libero all’aria aperta, così come dovrebbe fare ogni bambino e senza differenza alcuna.

L’idea è stata pensata e desiderata da genitori e da nonni che vivono nei pressi dell’area interessata al progetto, una riflessione nata proprio durante questi mesi che hanno rivoluzionato la nostra vita, dal quale far partire un messaggio di speranza che apre il cuore al coraggio e alla fiducia, regalando tanti sorrisi a grandi e piccoli.

“L’Isola dell’Allegria”, è questo il nome scelto da Alfonso, Sandro e altri abitanti del quartiere per questa iniziativa, nata proprio dalla partecipazione attiva dei cittadini di Fontanelle insieme alla disponibilità delle professioni all’interno del Comitato stesso, redigendo con passione e in forma totalmente gratuita il progetto, realizzando infine un incantevole piano di riqualificazione e valorizzazione di quest’area.

Affinché questo sogno possa realizzarsi concretamente, il Comitato “Fontanelle Insieme” ha scelto di promuovere una raccolta fondi aperta a tutti, non solo per ragioni economiche, ma, in particolar modo, per stimolare e rafforzare il senso di appartenenza e di cura attiva degli abitanti nei riguardi del proprio quartiere, avviando un percorso di progettazione partecipata e di condivisione del bene comune stimolando l’ideazione di nuovi progetti in altre zone di Fontanelle.

La prima tappa che sarà avviata, prevede una raccolta fondi attraverso 5 salvadanai decorati dagli stessi bambini e che saranno esposti nelle attività commerciali sotto riportate, per dare a tutti la possibilità di contribuire alla costruzione di questo progetto, anche con un piccolo contributo o per chi preferisce può utilizzare il codice IBAN del Comitato IT 60 Q 07108 16601 000000000616 con la causale “Isola dell’Allegria”.

Saremmo grati se anche le aziende del nostro territorio possano sostenerci in questo progetto, aiutandoci a realizzare “un sogno” con il loro contributo economico, partecipando come sponsor all’acquisto delle attrezzature ludiche. Un’azione sociale che sia da stimolo in più per Fontanelle, che riconosca gli sforzi del Comitato di Quartiere e che valorizzi la volontà dimostrata dalle famiglie coinvolte.

Il Comitato invita tutti gli abitanti e non solo ad aiutarci per realizzare questo progetto.