Tre delle 50 spiagge più belle del mondo sono italiane: due in Sardegna, Cala Mariolu e Cala Goloritzè, e una in Sicilia, a Lampedusa, la spiaggia dei Conigli. Lo certifica il sito americano worlds50beaches.com che assegna il secondo posto a Cala Mariolu, il 19/o a Cala Goloritzè, sulla stessa costa di Baunei, in Ogliastra, mentre la spiaggia dei Conigli si colloca al 50/o posto. Per quanto riguarda la spiaggia dei Conigli, anche i viaggiatori di TripAdvisor hanno sempre esalto la bellezza di questo arenile di Lampedusa definendolo il più bello del mondo! Si tratta di una autentica meraviglia, in uno scenario da sogno, con una incredibile fauna marina e un’acqua la cui limpidezza e le cui sfumature azzurre attraggono visitatori e turisti.