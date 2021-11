Lions Club Valle dei Templi, convegno a contro la violenza sulle donne

Giovedì 25 Novembre prossimo , alle 9.30, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto da Maria Assunta Iacona, celebrerà il convegno-dibattito dal titolo “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne – I diritti delle vittime ed i mezzi di protezione”. Diversi gli interventi previsti nell’istituto Nicolo Gallo di Agrigento: autorità Lions e relatori che dialogheranno con gli alunni, dibattendo sul delicato tema. Dopo gli indirizzi di saluto di Maria Assunta Iacona, Presidente del Lions Club Valle dei Templi, e di Girolama Casà, Dirigente I.I.S.S. “Gallo” di Agrigento, sono previste le relazioni della dottoressa Francesca Paratore, Dirigente Medico dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina e Referente del Codice Rosa e Socio del Lions Club Valle dei Templi, della dottoressa Mariella Di Grigoli, Referente Aziendale Codice Rosa dell’ASP di Agrigento, la dottoressa Gisella Gesuela Pullara, Commissario Coordinatore della Polizia Penitenziaria e il professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Messina e Vice Presidente del Lions Club Valle dei Templi. Modera l’evento la dottoressa Margherita Trupiano, giornalista. Ancora una volta il Lions Club Agrigento Valle dei Templi tratterà un argomento di rilievo sociale a supporto delle persone fragili ed alla sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. Inoltre il Lions Club darà seguito all’impegno della giornata anche nel pomeriggio, partecipando all’iniziativa del Centro Commerciale “Città dei Templi” di Agrigento per l’inaugurazione della panchina rossa “Donna al Centro”, simbolo della lotta al femminicidio. Da ultimo, Sabato 27, grazie alla collaborazione del Lions Club Agrigento Valle dei Templi con l’I. C. “L. Pirandello” di Porto Empedocle ed il Centro Commerciale “Città dei Templi”,presso la Galleria Commerciale di quest’ultimo, si potrà assistere ad un flashmob realizzato dai giovani alunni per sensibilizzare l’opinione pubblica al delicato tema della giornata. Un triplice impegno del Lions Club Agrigento Valle dei Templi sempre presente sul territorio per il supporto e l’aiuto alla comunità.