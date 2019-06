Lions Club Agrigento Host: inaugurata nuova area giochi

Grande festa per l’inaugurazione dell’area giochi,avvenuta venerdì scorso, presso l’Oratorio Don Guanella di Agrigento. L’area, con la presenza di nuovi giochidonati dal Lions Club Agrigento Host, è divenuta uno spazio inclusivo dove i bambini diversamente abili potranno divertirsi insieme ai bambini normodotati.

A benedire il parco giochi è stato il Parroco Don Manuel che ha definito il gesto “Guanelliano”, ringraziando il Lions Club Agrigento Host ed il Presidente Sebastiano Milazzo per questa importante realizzazione unica nella zona, ha voluto sottolinearne l’utilità per i bambini anche per distoglierli dall’abuso dei social e dei dispositivi elettronici in genere.

Presenti all’inaugurazione il Presidente Sebastiano Milazzo insieme ai soci del Lions Club Agrigento Host, i volontari della parrocchia che hanno curato l’installazione dei giochi, le famiglie e numerosi ragazzi e bambini che frequentano l’Oratorio.

Questo uno degli ultimi service dell’anno lionistico che si avvia alla conclusione, dopo avere svolto numerosi service a favore della comunità locale.