Linosa diventa “Algosa”, storie dell’isola nel romanzo di Marilena Mascari

Ha trasformato, letterariamente, la piccola isola di Linosa, dove vive, in “Algosa”, altrettanto fantastica e misteriosa isola, seconda di un lontano arcipelago nel Mediterraneo, le “isole Remote”.

Marilena Mascari, giovane autrice linosana, trae spunto dal luogo e dalla gente dove vive, per raccontare le sue storie. Perché vivere su un’isola, soprattutto nella stagione invernale in cui non riesce ad approdare neppure la nave di linea, per via dei marosi, ha un fascino tutto particolare. Infatti, per scrivere le sue storie, Marilena va ad ispirarsi tra i Faraglioni e lo “Scalo vecchio”, dove le onde del mare s’infrangono violentemente.

Il suo primo romanzo, “La verità nei sogni”, racconta degli abitanti di Algosa tra intrighi, strane vicende, misteri soprannaturali e pettegolezzi. Al centro di quest’ultimi, Maddalena Pomice,donna bellissima e positiva, forte, nonostante la sua vita sia piena di incomprensioni e incubi soprattutto per via del rimorso di avere abbandonato una figlia appena nata. Lei è una donna innamorata di un marito che non l’ha mai amata e nonostante questo, riesce ugualmente ad amare la vita. Una storia siciliana, piena di colpi di scena, brividi e drammi.

Adesso, nel nuovo romanzo, “La vendetta di Veronica”, la protagonista è diventata maggiorenne e decide di lasciare il collegio sulla terraferma dov’è cresciuta, per fare ritorno sull’isola. La sua intenzione è quella di vendicarsi, senza pietà, di colei che l’ha abbandonata alla nascita. Fingendo di averla perdonata, Maddalena è determinata a trascorrere l’estate ad Algosa, con lo scopo di far soffrire e di vendicarsi del torto subito. Ecco il sequel de “La verità nei sogni” con la foto di copertina dell’artista Daniele Alletto che immortala un’onda che s’infrange sulla banchina di Mannarazza di Linosa. Questa nuova storia viene calata in una comunità isolana, di gente semplice, taciturna e un po’ misteriosa. E Algosa, isola vulcanica dalla bellezza mozzafiato, con il suo mare selvaggio, fa da cornice a questa nuova emozionante storia di Marilena Mascari.