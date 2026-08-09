L’Inner Wheel Club di Agrigento annuncia un appuntamento di straordinario rilievo istituzionale e culturale per il territorio: il conferimento del prestigioso “Premio Giunone” a Maricetta Lombardo. La decisione, assunta all’unanimità dal Club, intende rendere omaggio a un’illustre concittadina e figura di primissimo piano nel panorama cinematografico internazionale.

Maestro del suono di fama globale e già vincitrice dei più alti riconoscimenti del settore, Maricetta Lombardo rappresenta la maestria, la dedizione e il talento della terra agrigentina capaci di conquistare le platee mondiali. Un tributo che l’Inner Wheel propone come motivo di orgoglio e vanto per l’intera comunità locale.

La cerimonia di premiazione si preannuncia come uno dei momenti più emozionanti e significativi della storia recente del Club. L’evento si terrà mercoledì 12 agosto alle ore 18:00 nella suggestiva cornice di Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Al termine della cerimonia, gli ospiti presenti saranno accolti per un conviviale buffet di saluto, per condividere insieme un momento di celebrazione dell’eccellenza.

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