La ricetta che vi presentiamo oggi è stata realizzata da Martina Lo Giudice di Palma Montechiaro.

Linguine al pesto di pistacchi di Raffadali e gamberi rossi di Mazara .

Le linguine al pistacchio e gamberi è un piatto tipico siciliano . Infatti racchiude due ingredienti tipici della nostra splendida Sicilia . Ovvero il pistacchio di Raffadali , mentre i gamberi rossi di Mazara del Vallo .

Ingredienti per 4 persone

400 gr di linguine

1 spicchio d’aglio

Brandy

N 4 Gamberi

200 gr pistacchi tostati

100 gr mandorle tostate

60 gr parmigiano

Sale q.b

Pepe q.b

Olio extravergine di Oliva

Preparazione

Per preparare la linguine al pistacchio e gamberi , iniziare a a lavare e asciugare i gamberi che useremo per la decorazione.

Iniziare a tostate pistacchi e mandorle in una padella antiaderente calda. Quando saranno freddi iniziare a lavorare . Successivamente in un mixer unire pistacchi, mandorle , Parmigiano, sale , pepe e olio , frullare fino ad ottenere un composto omogeneo .

In una padella rosolare lo spicchio d’aglio in camicia , mettere a rosolare per 5 minuti circa . Aggiustare con sale , pepe e infine sfumare con il brandy .

Cuocere le linguine in abbondante acqua salata, scolare al dente e versare in una padella , quindi amalgamare per qualche minuto aggiungendo il pesto .