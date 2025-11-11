“Leadership infermieristica: competenze, cambiamento e nuove prospettive” se n’è parlato oggi, nel corso del convegno svoltosi nella sede dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi), presieduto da Salvatore Occhipinti, al quale hanno partecipato numerosi professionisti provenienti dall’intero territorio provinciale. Una sanità che cambia e risponde a nuove tecnologie e modelli organizzativi senza mai perdere di vista la domanda di salute dei cittadini. Ed è proprio qui che la figura dell’infermiere consolida il proprio ruolo strategico nella capacità di assistenza, protraendosi verso un sistema sanitario in continua evoluzione.

“La leadership infermieristica – commenta Salvatore Occhipinti, presidente dell’Opi – è un tema parecchio importante che riguarda anche i coordinatori infermieristici chiamati a gestire processi più complessi in piena autonomia. I quattro dirigenti infermieristici, che hanno relazionato durante il convegno, hanno discusso della nuova organizzazione rispetto a quanto previsto dal Dm 77 e al contratto e approfondito gli aspetti della leadership vista a sostegno del sistema sanitario in evoluzione. L’infermiere, infatti, si inserisce a tutto tondo nell’organizzazione sanitaria gestendo i modelli assistenziali che congiungono ospedale, territorio e paziente in maniera sinergica e collaborando con tutti i professionisti coinvolti nel sistema”.

