Trasferito, con elisoccorso, in un presidio ospedaliero di Palermo il venticinquenne canicattinese rimasto ferito nell’incidente stradale, avvenuto lungo la strada statale 410 Naro – Canicattì, costato la vita all’ingegnere Giuseppe Lumera, ottantenne, residente ad Agrigento ma domiciliato a Naro. Il giovane è in prognosi riservata.

Gli accertamenti dei carabinieri della Stazione di Naro e dai loro colleghi della sezione Radiomobile della Compagnia di Licata, hanno permesso di ricostruire che nell’impatto è rimasto coinvolto anche un terzo mezzo guidato da un giovane di Camastra rimasto illeso.

A scontrarsi la Fiat Tipo guidata dall’ingegnere in pensione e un furgone Renault Kangoo condotto dal venticinquenne canicattinese rimasto gravemente ferito. La salma di Giuseppe Lumera si trova all’obitorio a disposizione della Procura che ha disposto l’autopsia.

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