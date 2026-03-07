Si aggrava il bilancio dell’incidente stradala che si è verificato alcuni giorni fa sulla Naro-Camastra: è morto anche il conducente dell’auto. Ricoverato, in condizioni disperate all’ospedale Villa Sofia di Palermo, il cuore di Tili Pilinci, 39 anni, operaio di origini albanesi, ha smesso di battere.

Lo scontro ha coinvolto un camion che trasportava frutta e verdura e una vettura. Subito dopo l’impatto aveva perso la vita Flori Topalli, di 24 anni. Il trentanovenne, dopo un primo ricovero all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì era stato trasferito al presidio ospedaliero Villa Sofia a Palermo.

Quattro gli operai albanesi, che erano sull’auto. Vivevano a Canicattì e a Naro.

