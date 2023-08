La Procura di Agrigento, guidata dal reggente Salvatore Vella, ha iscritto nel registro degli indagati, il ventenne di Raffadali alla guida di una Volkswagen Golf che lo scorso 19 aprile si è scontrata contro un’altra Golf, guidata dal 29enne di Porto Empedocle Francesco Mannella che è morto in ospedale alcune ore dopo l’urto. I reati contestati sono omicidio stradale e lesioni personali colpose.

Nell’incidente, avvenuto in via Porta Agrigento, nel tratto iniziale della statale che collega Raffadali con Agrigento, è rimasto ferito pure un ventunenne che si trovava insieme all’indagato. Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha disposto degli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.