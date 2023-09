Le ipotesi di reato sono omicidio stradale e lesioni personali colpose. E’ stato iscritto nel registro degli indagati il conducente del camion coinvolto nell’incidente stradale, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 settembre sull’autostrada A1 all’altezza di Fiano Romano, in cui persero la vita i favaresi Alberto Vella di 34 anni e Daniel Giudice di 32 anni, autisti della “Patti tour”. L’inchiesta è della Procura della Repubblica di Rieti.

Il pullman, alla cui guida i due giovani si alternavano, si è schiantato contro il rimorchio del mezzo pesante che era posteggiato lungo la corsia di emergenza dell’autostrada. La polizia stradale ha accertato che il camion era stato lasciato senza luci e senza alcuna segnalazione e parte del rimorchio invadeva la corsia di marcia. Dopo l’urto il bus ha sbandato e si è ribaltato.

Nell’incidente stradale 25 dei 49 migranti, che partiti da Porto Empedocle erano in fase di trasferimento in Piemonte, sono rimasti feriti. Alcuni gravemente. Nel pomeriggio di oggi, in chiesa Madre a Favara, si terranno i funerali dei due giovani. In città, così per come disposto dal sindaco Antonio Palumbo, sarà lutto cittadino.